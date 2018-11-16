Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (AKTAD) ve Alanya Belediyesince düzenlenen 7. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması renkli anlara sahne oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya 6 ülkeden 753 yarışmacı katıldı.

Birçok kategoriden oluşan yarışmaya, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes de ekibiyle katıldı.

Büyükelçi Reyes, "Pratik Ustalar Mutfak Mirası Alanya Avokadolu Ana Yemek" kategorisi ve "Pratik Ustalar Balık Yemeği" kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Reyes, yaptığı yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini topladı.

Venezuela Büyükelçilik ekibi, katıldıkları kategoride de altın madalyayı almaya hak kazandı.

Venezuela Büyükelçiliği Şefi Ezgi Çatal "Pratik Ustalar Restoran Tatlı Tabağı" kategorisinde bronz madalya aldı.

