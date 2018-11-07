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Altın Kepçe Yemek Yarışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

7. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması, 6 ülkeden 753 yarışmacının katılımıyla başladı

Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (AKTAD) ve Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması başladı.

Alanya'da 6 ülkeden 753 yarışmacının katıldığı yarışmanın açılışı, Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yarışmanın açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Altın Kepçe Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray, üniversite rektörleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılışta yaptığı açıklamada, bu yıl 7. kez düzenlenen yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yarışmaya 6 ülkeden katılımın olduğunu aktaran Yücel, "Göreve geldiğimizden bu yana Alanya'nın değerlerini, yerel ürünlerini markalaştırmak ve bir tanıtım ögesi olarak iç ve dış pazarda kullanabilmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

İlçe turizmine alternatif çeşitlilik katarak gastronomi alanında da iyi bir ivme yakalamak istediklerini vurgulayan Yücel, bunun için de Mutfak Mirası Alanya Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yarışmada avokadolu lezzetlerin de yer alacağını kaydeden Yücel, Alanya'nın, Türkiye'deki avokado üretiminin yüzde 70'ini karşıladığını bildirdi.

3 gün sürecek olan organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

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Alanya Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması

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