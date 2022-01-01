HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Altın kız" Betty White hayata veda etti

"Altın kız" Betty White hayata veda etti

01.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1980'li yıllarda geniş bir hayran kitlesi bulunan Altın Kızlar dizisinin yıldızı, komedi oyuncusu Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Biden, White'ın ardından "O bir kültür ikonuydu" dedi.Bir dönem dünyada ve Türkiye'de popüler olan televizyon dizisi Altın Kızlar'ın başrol oyuncusu Amerikalı aktris Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Televizyon kariyerine 1953'te başlayan White, 17 Ocak'ta 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyordu.

Altın Kızlar dizisinde Rose karakterini canlandıran White, 4 başrol oyuncusundan hayatta kalan son kişiydi.

White'ın ölümlü duyuran menajeri ve arkadaşı Jeff Witjas, "Onun öleceğini hiç düşünmezdim. Hayatımda tanıdığım en pozitif insandı" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda White'ın Amerikalı bir çok nesli güldürüğünü belirterek, "O bir kültür ikonuydu" dedi.

Hayranları White'ın ölüm haberinin ardından, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı andı.

Betty White, kariyerine sekiz Emmy, bir Grammy ve üç Ekran Oyuncuları Birliği ödülü sığdırdı.

AP / GY, TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Otomobilin bagajından ceset çıktı!Otomobilin bagajından ceset çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.