HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Altın Kızlar' çetesinden 8 milyon liralık vurgun! Ceza indirimi almak için hamile kalıyorlarmış

'Altın Kızlar' çetesinden 8 milyon liralık vurgun! Ceza indirimi almak için hamile kalıyorlarmış

09.03.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de polis ekipleri, 4 ilde 35 evden 8 milyon liralık hırsızlık yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda 25'i kadın, 41 kişi gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise işledikleri başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın çete üyelerinin yakalanmaları durumunda cezai indirim alabilmeleri umuduyla hamile kaldıkları öne sürüldü. Adliyeye gönderilen bazı kadınların hamile, bazılarının ise kucağında bebekleri olduğu görüldü. İşte detaylar...

'Altın Kızlar' çetesinden 8 milyon liralık vurgun! Ceza indirimi almak için hamile kalıyorlarmış

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından Kocaeli'de 14, Samsun'da 1, Bursa'da 1 ve İstanbul'da 19 evin kilitli olmadığını tespit ettikleri kapılarını açıp, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve para çalan, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 'Altın Kızlar' çetesinin olayları gerçekleştirdiği saptandı.

39c5a717c790d4147af2cb7d5acdc0cb

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çete üyesi olduğu tespit edilen 55 kişi belirlendi. Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 25'i kadın, 41 kişi gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise işledikleri başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

b15c3f041c86f7b2de5bd5616aa2b392

ZİYNET EŞYALARI VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 129 mermi, 18 kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 6 altın kolye, 5 altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 41 şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

2791a3933c52b9ec7161c32652b3566e

CEZA İNDİRİMİ ALMAK İÇİN HAMİLE KALIYORLARMIŞ

Gözaltına alınan kadın çete üyelerinin yakalanmaları durumunda cezai indirim alabilmeleri umuduyla hamile kaldıkları öne sürüldü. Adliyeye gönderilen bazı kadınların hamile, bazılarının ise kucağında bebekleri olduğu görüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feribottan ölüme atladı! O anları ise güvenlik kamerası kaydetti...Feribottan ölüme atladı! O anları ise güvenlik kamerası kaydetti...
Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"
Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacakGözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli hırsızlık altın kızlar

En Çok Okunan Haberler

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.