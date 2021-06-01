Altın Kızlar Miami tatilinde: Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman ile tatil sezonunu açtı!

Demet Akalın ve Alişan'ın programının bitmesinin ardından kanal ile anlaşma yapan Seda Sayan eleştrilerin hedefi olmuştu. Sayan ile Akalın'ın arasında gerginlik epey büyüyünce son noktayı yapım ekibi yaptığı açıklama ile koydu. Ünlü sunucu yaşadığı gerilimlerin ardından yakın dostu Safiye Soyman’ın yanına Miami’ye giderek tatil sezonunu açtı. Ünlü sunucu yakın arkadaşı ile paylaşım yaparak adeta 'ne gerginliği, iyiyim' mesajı verdi.

MAKYASIZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Seda Sayan, paylaşımında yakın arkadaşı Safiye Soyman ile boy göstererek Miami’de yaşadığı ilginç anları dile getirdi. Sayan, sabah sabah makyajsızım kusura bakmayın demesi ise herkesi şok etti. Ünlü sunucu, Miami’de artık herkesin maskesiz dolaştığından ve evin önündeki plajda bile insanlara tek dozluk aşılar yapıldığını anlatıyor. Bunun üzerine sıkı dostu Safiye Soyman ise arkadaşını da Miami’de aşılatacağını söyleyerek bir kez daha sahip çıkıyor dostuna.

BEN KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYANAMADIM

Star TV’de hafta içi hergün ekranlara gelen Demet ile Alişan Sabah Sabah’ın son bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı ve program ekranlara veda etti. Kanalın bundan sonrası için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ortaya çıkması ile birlikte Demet Akalın Seda Sayan’ı ilk önce takipten çıkardı. Bunun ardından Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü. “Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamadım da. Bunu bilmeyenler öğrensin” şeklinde açıklama yaptı. Hatta Demet Akalın’a “TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor, komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ ” diyerek kendini Miami’ye attı.



