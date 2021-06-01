MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Altın Kızlar Miami tatilinde: Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman ile tatil sezonunu açtı!

Altın Kızlar Miami tatilinde: Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman ile tatil sezonunu açtı!

01.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı tartışma ile gündemden düşmeyen Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman ile tatil sezonunu açtı. Yaşadığı gerginliği atmak için soluğu Miami'deki Soyman'ın yanında aldı. Ünlü sunucu yakın arkadaşı ile yayınladığı paylaşımında Miami'de yaşadığı şaşkınlıkları dile getirirken, makyajsız olduğunu iddia etmesiyle güldürdü.

Demet Akalın ve Alişan'ın programının bitmesinin ardından kanal ile anlaşma yapan Seda Sayan eleştrilerin hedefi olmuştu. Sayan ile Akalın'ın arasında gerginlik epey büyüyünce son noktayı yapım ekibi yaptığı açıklama ile koydu. Ünlü sunucu yaşadığı gerilimlerin ardından yakın dostu Safiye Soyman’ın yanına Miami’ye giderek tatil sezonunu açtı. Ünlü sunucu yakın arkadaşı ile paylaşım yaparak adeta 'ne gerginliği, iyiyim' mesajı verdi.

MAKYASIZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Seda Sayan, paylaşımında yakın arkadaşı Safiye Soyman ile boy göstererek Miami’de yaşadığı ilginç anları dile getirdi. Sayan, sabah sabah makyajsızım kusura bakmayın demesi ise herkesi şok etti. Ünlü sunucu, Miami’de artık herkesin maskesiz dolaştığından ve evin önündeki plajda bile insanlara tek dozluk aşılar yapıldığını anlatıyor. Bunun üzerine sıkı dostu Safiye Soyman ise arkadaşını da Miami’de aşılatacağını söyleyerek bir kez daha sahip çıkıyor dostuna.

Altın Kızlar Miami tatilinde: Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman ile tatil sezonunu açtı!

BEN KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYANAMADIM

Star TV’de hafta içi hergün ekranlara gelen Demet ile Alişan Sabah Sabah’ın son bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı ve program ekranlara veda etti. Kanalın bundan sonrası için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ortaya çıkması ile birlikte Demet Akalın Seda Sayan’ı ilk önce takipten çıkardı. Bunun ardından Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü. “Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamadım da. Bunu bilmeyenler öğrensin” şeklinde açıklama yaptı. Hatta Demet Akalın’a “TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor, komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ ” diyerek kendini Miami’ye attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Bu sorumluktan kurtulmak bana huzur olduBu sorumluktan kurtulmak bana huzur oldu
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.