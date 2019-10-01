‘Altın kızlar’a çalgılı, pastalı 100. yaş kutlaması

Edirne’de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında, Edirne Valiliği Huzurevi’nde 100 yaşına giren ‘altın kızlar’ lakaplı Fatma Akyüz ve Gülaver Metin isimli huzurevi sakinlerine, çalgılı, pastalı doğum günü kutlaması yapıldı.

Edirne Valiliği Huzurevi Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında, 100 yaşına giren ‘altın kızlar’ lakaplı Fatma Akyüz ve Gülaver Metin isimli iki huzurevi sakinine, doğum günü kutlaması yapıldı. Çalgılı, sözlü, eğlenceli ve doğum günlerinin olmazsa olmazı pasta ile 100 yaşlarını kutlayan asırlık çınarlara, huzurevi sakini dostları da eşlik etti.

"Atatürk’ü gördüm"

100 yaşına giren Gülaver Metin, zamanında Türkiye Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İsmet İnönü’yü de gördüğünü söyledi. Pastalarını kestikten sonra huzurevinin en yaşlı iki teyzesine pastaları yedirildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, “Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Huzurevinde kalmakta olan en yaşlılarımız geçtiğimiz ay 100 yaşına girdiler. Bizde bugünün anısına bu teyzelerimizin yaş günlerini kutlamak istedik. Bu vesile ile burada toplandık. Onlar için bir pasta hazırlandı. Pastalarını kestiler” dedi.

Huzurevi Müdür Vekili Ayşegül Kılıç da 100 yaşına giren teyzelerin sağlık durumları ile ilgili bilgiler vererek, “Gülaver teyzemiz halen walker ile yürüyüş yapabiliyor. Yardımlı da olsa yaşam aktivitelerini gerçekleştirebiliyor. Ancak Fatma teyze kısmen yatağa bağımlı diyebiliriz. Oturabiliyor” diye konuştu.

‘Altın kızlar’ın doğum günü kutlaması yapılan eğlenceli müzikler eşliğinde huzurevi sakinlerinin dans ve oyunlarıyla sona erdi.