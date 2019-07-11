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Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına iki ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ’Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının iki ödül birden kazandığını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Halkla İlişkilerin Oscar’ları olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ’Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının iki ödül birden kazandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Halkla İlişkilerin Oscar’ları olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı. CİMER faaliyetimiz ‘Halkla İlişkiler’ kategorisinde, ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ projemiz de ‘Toplumsal Katılım’ kategorisinde ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülü’ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun. Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

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