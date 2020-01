Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

77’inci Altın Küre Sinema ve Televizyon Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İngiliz yönetmen Sam Mendes’in Birinci Dünya Savaşı’nı konu alan son filmi 1917 en iyi dram kategorisinde ödülü kucaklarken Quentin Tarantino’nun 1960’lı yılların sonunda Los Angeles’ı ve dönemin sinema sektörünü anlattığı son yapımı Once Upon a Time in Hollywood, Bir Zamanlar Hollywood’da en iyi komedi ya da müzikal ödülünün sahibi oldu.

Martin Scorsese’nin mafya destanı The Irishman, İrlandalı ve Noah Baumbach’ın boşanma öyküsü A Marriage Story, Bir Evlilik Hikayesi’nin yapımcısı Netflix ise sadece tek ödül alabildi. Bir Evlilik Öyküsü’nde boşanma avukatını oynayan Laura Dern, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde ödülün sahibi oldu. Oysa bu kategoride ödülü kucaklama şansı en yüksek oyuncu olarak Hustlers’daki dansçı rolüyle Jennifer Lopez görülüyordu.

Cuma günü Amerika çapındaki sinema salonlarında vizyona girecek olan 1917, Sam Mendes’e en iyi yönetmen ödülünü de kazandırdı. İki İngiliz askerin Birinci Dünya Savaşı’nda verdiği mücadeleyi konu alan film, iki saat boyunca ‘plan sekans’ yöntemiyle, yani kesintisiz tek planda çekilmiş.