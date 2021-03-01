Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland ve Borat, en iyi film ödüllerini aldı

Sinema ve TV yapımlarının en prestijli ödüllerinden Altın Küre ödülleri bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından verilen ödüllerde dizi kategorilerinde dört dalda aldığı ödülle The Crown geceye damgasını vurdu.

Film kategorilerinde ise Borat Subsequent Moviefilm ve Nomadland filmleri 2'şer dalda ödüle layık görüldü.

6 dalda adaylıkla en çok adaylığa sahip David Fincher imzalı Mank filmi ise geceden eli boş döndü.

Pandemi nedeniyle New York ve Los Angeles'ta eş zamanlı olarak Tina Fey ve Amy Poehler tarafından sunulan ödül törenini sınırlı sayıda sağlık çalışanı davetli olarak takip edebildi. Aday isimler ise törene uzaktan bağlantıyla katıldı.

'Film çekmek birbirimize şefkat göster şansı verdi'

Nomadland filmi drama dalında en iyi film ödülünü kazanırken, filmin yönetmen koltuğunda oturan Chloe Zhao da en iyi yönetmen ödülünü elde etti. Zhao bu ödülü alan ikinci kadın yönetmen oldu.

Ödül konuşmasında Zhao, "Film çekmeye ve hikayeler anlatmaya aşık oldum çünkü bize birlikte gülme ve ağlama, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve birbirimize daha fazla şefkat gösterme şansı verdi. Bu yüzden, yaptığım şeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.