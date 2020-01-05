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  4. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor

05.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 76. Altın Küre ödülleri Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 76. Altın Küre ödülleri Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor.

Ödüller, sinema ve televizyon dallarında veriliyor.

En iyi drama dalında “The Irishman”, “Joker”, “Marriage Story”, “1917” ve “The Two Popes” filmleri yarışıyor.

Drama dalında en iyi aktör ödülü için Christian Bale “Ford v Ferrari” filmiyle, Joaquin Phoenix “Joker” filmindeki rolleriyle iddialı isimler arasında.

Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülü için Cynthia Erivo, Bombshell filmindeki rolüyle Charlize Theron, Judy’deki rolüyle Renee Zellweger Altın Küre için yarışan isimlerden.

Sam Mendes “1917”yle, Martin Scorsese “The Irishman”le, Quentin Tarantino da “Once Upon A Time İn Hollywood” filmiyle en iyi yönetmen dalında aday isimler arasında.

Komedi ve Müzikal dalda en iyi aktör ödülü için Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Eddi Murphy, Taron Egerton, Roman Griffith yarışıyor.

Bu dalda en iyi kadın oyuncu ödülü için de Ana de Armas, Emma Thompson, Cate Blanchett, Beanie Feldstein ve Awkwafina yarışıyor.

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