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Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor

28.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Altın Küre ödüllerini sahiplerini buluyor. Netflix, hem televizyon hem de sinema dalında en fazla ödül adayı yapımlara liderlik ediyor

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Altın Küre ödüllerini sahiplerini buluyor. Netflix, hem televizyon hem de sinema dalında en fazla ödül adayı yapımlara liderlik ediyor.

Drama dalında “Mark” 6, “The Trial of Chicago 7” yapımları 5 dalda ödüle aday.

Netflix’in kraliyet drama dizisi “The Crown” da 6 dalda Altın Küre adayı. “Schitt’s Creek” adlı komedi dizisi de 5 dalda ödül adayı.

Geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman da Netflix yapımı “Ma Rainey’s Black Bottom”daki rolüyle adaylar arasında yer alıyor.

Tina Fey ve Amy Poehler dördüncü kez ödül töreninin sunucuları olacak. Tören internet üzerinden gerçekleşecek ancak zaman zaman da konuklu olacak.

Müzikal komedi televizyon dizisi dalında en iyi aktör adayları arasında “Black Monday” deki rolüyle Don Cheadle, “Ramy” deki performansıyla Ramy Youssef dikkat çekiyor.

Bu dalda en iyi kadın oyuncu adayları arasında “The Great” ile Elle Fanning, “Schitt’s Creek” deki rolüyle Catherine O’Hara var.

Drama dalındaki televizyon dizileri en iyi erkek oyuncu adayları arasında Jason Bateman, Josh O’Connor, Al Pacino var. Bu dalda en iyi kadın oyuncu ödülü adayları için “The Crown” daki rolüyle Olivia Colman, “Killing Eve”deki performansıyla da Jodie Comer öne çıkıyor.

Mini dizi dalında da bazı aday isimler dikkat çekiyor.

Bryan Cranston, “Your Honor” daki rolüyle en iyi erkek oyuncu adayı. Bu kategoride Jeff Daniels da “The Comey Rule” daki performansıyla aday. Ethan Hawke “The Good Lord Bird”, Hugh Grant da “The Undoing” deki rolüyle Altın Küre kazanmaya çalışacak.

Bu kategorideki kadın adaylar da sinema ve televizyon dünyasının ünlülerinden. Cate Blanchett “Mrs. America”, Nicole Kidman da “The Undoing” ile ödül adayları arasında.

Müzikal ya da Komedi dalında en iyi televizyon dizisi adayları arasında “Schitt’s Creek”, “Emily in Paris” ve “The Fligaht Attendant” dikkat çekiyor.

Müzikal ya da Komedi dalında en iyi film adayları ise “Borat Subsequent Moviefilm”, “Hamilton”, “Music”, “Palm Springs” ve “The Prom”.

Drama dalında en iyi film adayları ise, “The Father”, “Mank”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “The Trial of the Chicago 7”.

Film kategorisinde en iyi yönetmen dalında David Fincher, Regina King, Chloe Zhao dikkat çeken isimlerden.

Drama dalında en iyi aktör adayları arasında da geçen yıl yaşamını yitiren Chadwick Boseman, Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman isimleri dikkat çekiyor.

Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları ise Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand ve Carey Mulligan.

Altın Küre ödülleri sinemanın en büyük ödülü kabul edilen Oscar’ın da habercisi olarak nitelendiriliyor.

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