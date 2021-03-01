Altın Küre Ödülleri’nde Netflix Rüzgarı

Hollywood Yabancı basın Birliği (HFBA) tarafından verilen 2021 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. “Nomadland” ve “Borat” en iyi film kategorilerinde ödül alırken, Dijital yayın platformu Netflix toplam 10 Altın Küre’yle ödül törenine damgasını vurdu.

En iyi yönetmen ödülüyse Nomadland’in yönetmeni Çinli Chloe Zhao’nun oldu. Zhao, Altın Küre tarihinde bu alanda ödül alan ikinci kadın ve ilk Asya kökenli yönetmen oldu. Zhao ödül konuşmasında “Bu ödülü, hayatlarının bir döneminde bu zor ve güzel yolculuğu yaşayan herkesin adına alıyorum” dedi.

Amerika’da ekonomik kriz döneminde karavanda yaşayanların hikayesini anlatan Nomadland, iki önemli dalda Altın Küre kazanarak Mart ayında dağıtılacak Oscar ödülleri öncesinde dikkatleri üzerine çekmiş oldu.

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülüyse, aynı dalda en iyi film ödülüne layık görülen Borat Subsequent Moviefilm’in yaratıcısı Sacha Baron Cohen’e gitti. Cohen ödül konuşmasında “Donald Trump sonuçlara itiraz ediyormuş!” diyerek esprili bir gönderme de yaptı.