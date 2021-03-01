Altın Küre Ödülleri’nde Netflix Rüzgarı

Hollywood Yabancı basın Birliği (HFBA) tarafından verilen 2021 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. “Nomadland” ve “Borat” en iyi film kategorilerinde ödül alırken, Dijital yayın platformu Netflix toplam 10 Altın Küre’yle ödül törenine damgasını vurdu.
En iyi yönetmen ödülüyse Nomadland’in yönetmeni Çinli Chloe Zhao’nun oldu. Zhao, Altın Küre tarihinde bu alanda ödül alan ikinci kadın ve ilk Asya kökenli yönetmen oldu. Zhao ödül konuşmasında “Bu ödülü, hayatlarının bir döneminde bu zor ve güzel yolculuğu yaşayan herkesin adına alıyorum” dedi.
Amerika’da ekonomik kriz döneminde karavanda yaşayanların hikayesini anlatan Nomadland, iki önemli dalda Altın Küre kazanarak Mart ayında dağıtılacak Oscar ödülleri öncesinde dikkatleri üzerine çekmiş oldu.
Komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülüyse, aynı dalda en iyi film ödülüne layık görülen Borat Subsequent Moviefilm’in yaratıcısı Sacha Baron Cohen’e gitti. Cohen ödül konuşmasında “Donald Trump sonuçlara itiraz ediyormuş!” diyerek esprili bir gönderme de yaptı.
Ödül töreninin asıl galibiyse Netfllix oldu. Netflix yapımları, televizyon dalında altı, sinema filmleri dalındaysa dört ödül aldı. “The Crown” drama dalında en iyi televizyon dizisi ödülünü alırken, en iyi mini dizi dalındaki Altın Küre’nin sahibi “Queen’s Gambit” oldu.
Salgın nedeniyle New York ve Los Angeles’ta eş zamanlı düzenlenen törene sınırlı sayıda sağlık çalışan davet edilirken, adaylar uzaktan bağlantıyla katıldı. Töreni New York’tan Tina Fey, Los Angeles’tansa Amy Poehler sundu.
The Crown dizisinin yapımcısı Peter Morgan ödül konuşmasında, törenin sanal ortamda yapılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Guantanamo hapishanesini konu alan “The Mauritanian” adlı fimdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kucaklayan Jodie Foster bu yılki törenin şimdiye kadar izlediği en iyi Altın Küre törenlerinden biri olduğunu söyledi.
Geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman da Netflix yapımı “Ma Rainey’s Black Bottom”daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
İngiliz oyuncular Daniel Kaluuya ve John Boyega, tören öncesinde 87 jüri üyesi arasında hiç siyah bulunmamasından dolayı eleştirilen Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin ödül verdiği siyah isimler arasında yer aldı.
Törende konuşan HFPA başkan yardımcısı, bu açığı kapama konusunda daha fazla çalışacaklarını söyledi.
Animasyon dalındaki en iyi film ödülüyse, başrolünde ilk kez siyah bir karaktere yer veren “Soul” adlı yapıma verildi.
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