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Altın madalya ödüllü Derik zeytinine rağbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde yetişen, İngiltere'de düzenlenen 'Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya ödülü alan Derik zeytinine rağbet arttı.

Altın madalya ödüllü Derik zeytinine rağbet

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde yetişen, İngiltere'de düzenlenen 'Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya ödülü alan Derik zeytinine rağbet arttı. İlçede yaşayan ziraat teknikeri Davut Ufak (32), zeytin fidanlarını, zeytinyağının yoğun olarak üretildiği Ege ve Marmara bölgelerinin yanısıra yurtdışına da gönderdiğini söyledi.
Derik ilçesinde yaşayan Davut Ufak, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 2013 yılında mezun olduktan sonra iş bulamayınca
6 bin lira sermayeyle 3 dönümlük alanda başladığı zeytin fidan üretimini bugün 20 dönümlük alana çıkarmayı başardı. Ufak'ın kurduğu tesisi ziyaret eden Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Derik zeytinin üretimini artırmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, üreticilere destek olduklarını söyledi. Derik'te yetişen zeytinin çok kaliteli olduğunu aktaran Kafkas, geçen Nisan ayında Londra'da düzenlenen yarışmada Derik zeytinyağının altın madalyayla ödüllendirildiği ifade ederek, şunları söyledi: "Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan Derik zeytinini dünyaya tanıtılması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. 13 Nisan'da, Londra yapılan Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'na dünyanın zeytin yetişen birçok ülkesinden 430 zeytinyağı üreticisi katıldı. Yarışmaya katılan Türkiye'den 18 markadan bir tanesi de Derik zeytinlerinden yapılan zeytinyağı oldu. Zeytinyağımız yarışmada altın madalyayla ile ödüllendirilerek, dünya markası seçildi."
'5 BİN FİDANLA BAŞLADIM ŞU AN 65 BİN FİDANIM VAR'
Ziraat teknikeri Davut Ufak ise, Derik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden aldığı destekle 5 bin fidanla işe başladığını ifade ederek, bugün 65 bin fidanının olduğunu söyledi. Ufak, Derik zeytini fidanına yoğun ilginin olduğunu belirterek, "İlk başta 5 bin fidanım vardı. Şimdi 65 bin fidanım var. Bu sayıyı 300 bine çıkarmayı hedefliyorum. Yurtdışından Moldova'dan, yurtiçinden de Çanakkale, Edirne gibi bir çok ilden zeytin fidanlarımıza talep var. Talebin artmasından en önemli etki ise Londra'da aldığımız altın madalya ödülü oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Altın madalya ödüllü Derik zeytinine rağbetAltın madalya ödüllü Derik zeytinine rağbetAltın madalya ödüllü Derik zeytinine rağbetAltın madalya ödüllü Derik zeytinine rağbet

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