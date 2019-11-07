HABER

Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme

Burkina Faso'nun doğusunda bir maden şirketine ait araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi.

Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı

Burkina Faso'nun Doğu Vilayeti'nde Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madenindeki işçileri taşıyan konvoy, Gourma ve Tapoa kentleri arasında saldırıya uğradı. Konvoyun en önündeki aracın yola döşenen mayının üzerinden geçerek infilak etmesinin ardından, saldırganlar diğer araçlara ateş açtı.

Saldırıda sivil ve asker 37 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Yaralıların durumu ağır olanlar başkent Vagadugu’daki hastanelere kaldırılırken, hafif yaralılar Fada N’Gourma Bölgesel Hastanesine sevk edildi. Konvoydaki bazı kişilerden halen haber alınamadığı öğrenildi.

Doğu Vilayeti Valisi General Saidou Toussaint Prosper Sanou, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede saldırganları ve kaybolanları arama çalışmalarına başladığını belirtti. Sanou, “barbarca ve korkakça” olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600’den fazla kişi hayatını kaybetti. Artan saldırılar nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen olağanüstü hal uygulanıyor.


Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
ABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepkiABD’li senatörlerden Erdoğan davetine tepki
Falko Götz ve Dirk Schegel: Hayatlarını riske atıp, Doğu Berlin'den kaçan futbolcularFalko Götz ve Dirk Schegel: Hayatlarını riske atıp, Doğu Berlin'den kaçan futbolcular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın madeni konvoy taş ölü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.