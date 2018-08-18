Altın madenine karşı mücadele veren Kozak halkı, ÇED kararına tepkili

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde bulunan ve faal olan altın madeni işletmesine rezerv sağlamak için, ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Yerlitahtacı'da altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin hayata geçirilmesi planlandı. Projeye 2009 yılında verilen 'ÇED olumlu' kararı, geçen yıl iptal edildi. Karar, Danıştay tarafından da onanarak kesinleşmiş oldu. Mahkemenin kararının ardından, aynı proje için alan değişikliğine gidildi. İlçenin kırsal mahallelerinden biri olan Kapukaya'da, Ovacık'taki altın madeni işletmesine rezerv sağlamak amacıyla; altın, gümüş, bakır madeni açık ocak işletmesi projesi için ÇED başvurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı'na sunulan dosya, İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda (İDK) görüşüldükten sonra, ÇED olumlu kararı verildi. Tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 'Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı' olarak giren Bergama için verilen onay, bölge halkı ile çevrecileri şaşırttı.

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesindeki Ovacık'ta altın madeni tesisinin kapatılması için yıllardır mücadele eden bölge halkı ve çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işletmeye rezerv sağlamak amacıyla Kozak Yaylası'nda kurulmak istenen; altın, gümüş, bakır madeni açık ocak işletmesi projesine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına tepki gösterdi.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Kozak Yukarıbey Çevre Derneği Sözcüsü Tuncay Öztürk, "Bayramı bize zehir edenleri lanetliyoruz. Kozak Kapukaya ve Yukarıbey'de altın madenine izin verilmiştir. Kapukaya'da 4 bin 325 tane çam ağacı kesilecektir. Bu ağaç katliamına 'dur' demek için itiraz ediyoruz. Ovacık'ta mahkeme kararı uygulanmıyor. Maden kapatılmadığı için şirket gözünü Kozak Yaylası'na dikmiştir. Bir ağaç kolay mı yetişiyor. Gözünü altın hırsı bürümüş şirket, Kozak Yaylası'nı yok etmek istiyor. Buna karşı susmayacağız. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için anayasanın 56'ncı maddesindeki doğayı koruma görevimizi sonuna kadar savunacağız. Kapukaya maden sahası içinde Bergama'yı besleyen içme suyu kaynaklarımız tehlike altındadır. Cennet vatanımız Kozak'ı dedelerimizden aldığımız gibi yemyeşil olarak torunlarımıza bırakmak suçsa biz suç işliyoruz" dedi.

Kozak Yukarıbey Çevre Derneği, Bergama Çevre Platformu, Kozaklı muhtarlar ve yöre halkı, kararın ardından Bergama Kaymakamlığı önünde toplandı. Vatandaşlar, yargı kararının bir an önce uygulanmasını ve altın madeninin kapatılmasını istedi.

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise "Anayasa'nın 56'ncı maddesinin bize vermiş olduğu haklar var. Biz bugün burada yaşadığımız Kozak Yaylası'nı, Kapukaya'yı korumak ve Bergama'nın içme suyuna sahip çıkmak için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız. Bundan sonra Kozak'tan ellerini çekinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mücadelenin simge isimlerinden Nezihe Solak (65) da, "Ovacık altın madeninin kapatılmasını istiyoruz. Sularımızı zehir ettiler. Domates ekilmiyor. Fıstık ağaçlarımız verimini kaybetti. Biz ne yapacağız" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazılan dilekçeler, Bergama Kaymakamlığı'na teslim edildi.

