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'Altın makas' ile açılışı yapılmıştı! İskenderun’da yaptığı binalar yıkılmadı! Antakya’da satın aldığı daire yıkıldı...

25.02.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay İskenderun’da yaptığı binalardan hiçbiri yıkılmayan ve inşaatların yapım sürecinde belediye tarafından kendisine sürekli haksız ceza yazıldığını iddia eden müteahhit Nurettin Kayış’ın, Antakya’da site içerisinden satın aldığı daire Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı. Siteyi yapan müteahhit tutuklandı. Konuya ilişkin konuşan depremzede müteahhit Nurettin Kayış, "İskenderun’da bulunan dairelerimde çatlaklar hariç hiçbir zarar olmadı. Bu sitede 68 kişi hayatını kaybetti" dedi.

'Altın makas' ile açılışı yapılmıştı! İskenderun’da yaptığı binalar yıkılmadı! Antakya’da satın aldığı daire yıkıldı...

Hatay'da herkes Nurettin Kayış isimli müteahhidi konuşuyor. İskenderun’da 2 ve 8 bloktan oluşan apartmanlar yapan Nurettin Kayış’a ait binalarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde yıkım olmadı. Kayış, dairelerin sadece iç kısımlarında çatlaklar olduğunu söyledi.

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'ALTIN MAKAS' İLE AÇILIŞ YAPMIŞLAR

Kayış’ın, Antakya’da site içerisinde aldığı daire ise depremde çökerek hasar aldı. 2020 yılında ‘altın makas’ ile açılışı yapılan Güçlü Bahçe Sitesinde yaklaşık 68 kişinin öldüğü belirtildi. 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğunun yıkıldığı, 1 binanın ise zemin katlarının çöktüğü ve ağır hasar aldığı görüldü. Kayış, Antakya’da site içerisinde satın aldığı dairenin, üstlenici firma tarafından 10 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını iddia etti. Güçlü Bahçe Sitesinin Müteahhiti Servet Altaş'ın ise tutuklandığı iddia edildi.

'TEMELİNİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ'

Müteahhit Nurettin Kayış’ın, “2013 yılında İskenderun’da inşaat sektörüne atıldım. İnşaat sektöründe 10 blok yaptım, ortalama 200 dairelik. 2019 yılında belediye üzerime çok geldi, belediyeye bağış vermekten usandım. İş yerimi 2019 yılında mühürlettirdim. Biz burayı sevdik, Antakya’ya taşınalım dedik. Burada yaşayalım diye düşündük. Antakya’dan bir tane daire satın aldık. Çevremdeki arkadaşlar Güçlü Bahçe Sitesinde daire satın almıştı, bize de önerdiler buranın temelinin iyi olduğunu belirttiler.” dedi.

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'BİNAYA ALDANDIM'

Sitenin 10 şiddetinde depreme dayanıklı olarak satıldığını belirten Kayış, “Sitenin, 10-12 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olduğunu söylediler. Biz bu evi o zaman 200 bin dolar civarında bir paraya aldık. Ben, yerin 2 kat altına inmiş diye ve güzel bir perde duvar var diye binaya aldandım. Kaba inşaatını görseydim almazdım.” Şeklinde konuştu.

'BU SİTEDE 68 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

68 kişinin sitede öldüğünü söyleyen Kayış, “Ben 8 katlı binanın 6’ıncı katında oturuyorum, deprem saatinde uyanıktım. Müteahhit, yangın merdiveni yapmadığı için depremden kaçmakta zorluk çektik. Aşağı indiğimizde 2 blok tamamen yıkılmıştı. Depremden sonra İskenderun’a gittim ve dairelerimi teker teker gezdim. İskenderun’da bulunan dairelerimde çatlaklar hariç hiçbir zarar olmadı. Bu sitede 68 kişi hayatını kaybetti” dedi. (İHA)

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deprem Müteahhit Hatay

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