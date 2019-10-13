"Altın Oran" deniz canlıları üzerinden Adana’da anlatıldı

Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılan ‘Altın Oran’ kavramı deniz canlıları üzerinden Adana’da anlatıldı.

Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Akdeniz tarafından Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi’nde ‘Altın Oran’ konulu konferans düzenlendi. Deniz canlıları üzerinden ‘Altın Oran’ hakkında örnekler veren Akdeniz, konuşmasına güzelliğin tanımıyla başlayarak, güzelliğin çoğunluğun beğenisini yansıtan bir kavram olduğunu söyledi.

"Sanatta, mimaride ve doğada altın oran"

Doğada gerek canlılarda gerekse de bitkilerde rastlanılan güzelliklerin insanoğlunun doğayı anlamak uğruna geliştirdiği matematik diliyle nasıl tanımlanabildiğini anlatan Prof. Dr. Akdeniz, “1,618 değerine ‘Altın Oran’ adını veriyoruz. Fibonacci sayılarını doğadan bazı örneklerle açıklayacağım. Deniz kabuklularına dikkatle bakıldığı zaman tümünün bu sayılarla ilgili olduğunu göreceksiniz. Sanatta, mimaride ve doğadaki bitki ile diğer canlılardaki ‘Altın Oran’ kavramını göreceğiz” ifadelerini kullandı.