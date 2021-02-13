Altın Pasaport protestocularına tazyikli su ve gazla müdahale

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını protesto etmek için sivil toplum örgütü üyeleri sokaklara dökülürken, polis protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da 23 sivil toplum örgütü, Anastasiadis hükümetinin ’’Altın Pasaport’’ uygulamasının yanı sıra yolsuzluklar ve korona virüse yönelik alınan tedbirleri protesto etmek için sokaklara döküldü. Lefkoşa’da düzenlenen protesto yürüyüşünde 23 örgüte bağlı eylemciler, sloganlar atarak Rum Lider Anastasiadis’in yasadışı uygulamalarına tepki gösterdi. Protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Polisin, protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Çok sayıda protestocu polis tarafından gözaltına alındı. Rum polisi, eylemlerin ülke geneline yayılmasını engellemek için sıkı güvenlik önlemleri aldı.

