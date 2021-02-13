HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altın Pasaport protestocularına tazyikli su ve gazla müdahale

Altın Pasaport protestocularına tazyikli su ve gazla müdahale

13.02.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını protesto etmek için sivil toplum örgütü üyeleri sokaklara dökülürken, polis protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını protesto etmek için sivil toplum örgütü üyeleri sokaklara dökülürken, polis protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’in “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da 23 sivil toplum örgütü, Anastasiadis hükümetinin ’’Altın Pasaport’’ uygulamasının yanı sıra yolsuzluklar ve korona virüse yönelik alınan tedbirleri protesto etmek için sokaklara döküldü. Lefkoşa’da düzenlenen protesto yürüyüşünde 23 örgüte bağlı eylemciler, sloganlar atarak Rum Lider Anastasiadis’in yasadışı uygulamalarına tepki gösterdi. Protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Polisin, protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Çok sayıda protestocu polis tarafından gözaltına alındı. Rum polisi, eylemlerin ülke geneline yayılmasını engellemek için sıkı güvenlik önlemleri aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Şubat koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Şubat koronavirüs tablosu
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Sivas'ta intihar girişimi! Balkondan atlayan oğlunu gözyaşları içinde izledi

Tam o an! Annesi gözyaşları içinde izledi

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Şubat koronavirüs tablosu

İkiz yavrulara gebeymiş! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşerek hayatını kaybetti

Tunceli'de dehşete düşüren ölüm!

Kastamonu Valiliği'nden 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı

'Turuncu' kodlu uyarı! 50 santimetreye ulaşabilir

Bakan Soylu: Emperyalizmin maşası PKK silinecek

'Emperyalizmin maşası PKK silinecek'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.