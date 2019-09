Altın Portakal başvuruları 16 Eylül'de sona eriyor

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek. İki yıl sonra geri dönen Ulusal Yarışma, 2019 Türkiye yapımı kısa, belgesel ve uzun film başvurularını beklerken, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması da dünya sinemasından en yeni ve yaratıcı örnekleri Antalya'da bir araya getirecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL para ödülü verilecek.

SİNEMAYA 810 BİN TL'LİK DESTEK

En İyi Film'in 250 bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda toplamda 810 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın ödülleri toplamda 60 bin TL, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nın ödülü ise 30 bin TL değerinde olacak.

Sinemaseverlerin, bugünün ustaları ve geleceğin yönetmenlerini bir arada izleme fırsatı bulacağı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dallarında yaklaşık 100 bin TL'ye yakın para ödülü desteği sunulacak.

Festivalin web sitesinde devam eden başvurular, 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

ANTALYA FİLM FORUM'A 160 PROJE

Bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle bir araya getiren ve başvuruları 6 Eylül'de sona eren Antalya Film Forum'a bu yıl 160 film projesi başvurdu. Yöneticiliğini Olena Yershova Yıldız'ın yapacağı ve yeni yerli yapımların hayata geçirilmesinde Türkiye'deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Antalya'da çekilecek bir filme verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu başlıklarında 9 projeye toplam 450 bin TL para ödülü verecek. Antalya Film Forum'a bu yıl seçilecek projeler ise 24 Eylül 2019 tarihinde belli olacak.

Yarışmalarda ödül verilecek dallar ve ödüller ise şöyle:

ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film 250.000 TL

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü 100.000 TL

En İyi Yönetmen 50.000 TL

Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL

En İyi Senaryo 30.000 TL

En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Müzik 20.000 TL

En İyi Kurgu 20.000 TL

En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

İzleyici Ödülü

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü 10.000 TL

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film 40.000 TL

Jüri Özel Ödülü 20.000 TL

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Film 65.000 TL

En İyi Yönetmen 32.500 TL

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

ANTALYA FİLM FORUM

Uzun Metraj Pitching (3x30.000 TL) 90.000 TL

Belgesel Work in Progress (3x30.000 TL) 90.000 TL

Work in Progress (80.000 + 40.000 TL) 120.000 TL

Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu 150.000 TL

