Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 57’ncisi bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleştirildi. Tören alanına giden kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Törene katılan sanatçılar maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi. Salonda da oyuncular sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturdu.

‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminin oyuncusu Pınar Deniz kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Pınar Deniz, “Festival benim için çok güzel geçti. Pandemi döneminde böyle nefes alır gibi oldum. Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. Benim ilk festivalimdi bu yüzden çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Ulusal kategoride yarışan Gelincik filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, “Öncelikle orman yangının devam ettiği Hatay’a büyük geçmiş olsun diyorum. Pandemi gibi çok zor bir dönemde devamlılığı sağlamak üzere Antalya’yı tekrar ulusal sinemayı bir kere daha destekledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bütün filmlerin değerli olduğu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu bizim için en büyük ödül.” dedi.