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Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56.

Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin merakla beklenen ulusal kısa film ve belgesel yarışmalarının filmleri belli oldu. Ön jürinin 300'e yakın başvuru arasından yaptığı seçimle 2019 yapımı 10 belgesel ve 15 kısa film festivalde yarışmaya hak kazandı.

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin toplam 90 bin TL değerinde maddi destek sağlayacağı kısa ve belgesel film yarışması adayları bugün belli oldu.
    10 BELGESEL FİLM YARIŞACAK
    Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na bu yıl 73 başvuru oldu. Yönetmen Taylan Mintaş, yönetmen ve akademisyen Kurtuluş Özgen ile belgesel sinemacı ve akademisyen Zeynep Merve Uygun'dan oluşan ön jüri kararına göre, Alper Şen'in 'Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü', Burcu Esenç ve Cantekin Cantez'in 'Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız', Hasan Basri Özdemir ve Emre Karadaş'ın 'Mavi Otel', Hasan Başoğlu'nun 'Patron', Kıvılcım Akay'ın 'Amina', Murat Erün'ün 'Dişçinin Korkusu', Rena Lusin Bitmez'in 'Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?', Rûken Tekeş'in 'Aether', Şirin Bahar Demirel'in 'Kadınlar Ülkesi' ve Yasin Semiz'in 'Asfaltın Altında Dereler Var!' adlı belgesel filmler yarışacak.
    Sinema yazarı ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Melis Behlil, belgesel film yönetmeni ve yapımcısı Nurdan Arca ve dünyanın en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden DokuFest'in sanat yönetmeni Veton Nurkollari'den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek bu 10 filmden biri, 40 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nü alırken, bir filme de 20 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü verilecek.
    İKİ KISA FİLME 30 BİN TL DESTEK
    Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise toplam 15 kısa film, 20 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü ve 10 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak. Yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu, sinema yazarı Senem Erdine ve yönetmen Nehir Tuna'dan oluşan ön jüri, 215 başvuru arasından 15 filmi yarışmaya aday gösterdi. Ön jüri kararına göre Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda bu yıl Alican Yücesoy'un 'Taş', Arda Çiltepe'nin 'Siyah Güneş', Burcu Aykar'ın 'Ablam', Cenkay Kılıç'ın 'Ben Değilim', Damla Kırkalı'nın 'Yabancı', Demet Derelioğlu Aran'ın 'Öğle Arası', Deniz Dirin'in 'Mavi Arabam', Ferit Karol'un 'Günlerin Ardından', Gökhan İpekkan'ın 'Lupus', Kasım Ördek'in 'Yağmur Olup Şehre Düşüyorum', Onur Sefer'in 'Bugün Ölmek İstemiyorum', Ozan Yoleri'nin 'Aylin', Tuna Kaptan'ın 'Duyuyor musun Anne?', Ümit Kıvanç'ın 'Ah, Asuman!' ve Zeynep Köprülü'nün 'Orada' adlı kısa filmler yarışacak.
    Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeliğini ise en son 'Kelebekler'de izlediğimiz Afife Jale ödüllü oyuncu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber, kısa filmi 'Sessiz (Bé Deng)' ile Cannes ve Altın Portakal'da ödül kazanan yönetmen Rezan Yeşilbaş yapacak.
    FONO FİLM'DEN DCP DESTEĞİ
    Festival bu yıl ayrıca, Fono Film ortaklığıyla kısa film yapımcılarına özel DCP (Dijital Sinema Paketi) desteği de sunacak. Türkiye'nin önde gelen prodüksiyon ve yapım şirketlerinden Fono Film, dileyen yapımcılara DCP kopyalarının basılmasına ücretsiz imkan sağlayacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'ndaki filmler böylece, festivalde en iyi gösterim koşullarında seyirciyle buluşacak.
    İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya'ya geri dönen Ulusal Yarışmalar'a 400'e yakın film başvurdu. Festivalde kazananlar ise 1 Kasım'da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.
    FOTOĞRAFLI

    Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli olduAltın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu

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