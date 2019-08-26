Altın Portakal'dan gençlere destek

ANTALYA, (DHA) - BU yıl 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına desteklerle geliyor. Bu yıl başlatılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya'da ağırlayacak.

Bu yıl festivalde 'Öze Dönüş' teması seçilirken gençlere destek amacıyla Altın Portakal Sinema Okulu projesi de hayata geçirilecek. Sinema Okulu’nda Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenci festivalin konuğu olarak Antalya'da ağırlanacak.

Projeyle ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Altın Portakal Sinema Okulu'nu yaratırken “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sözlerinden yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Festivalimizin konuğu olarak Antalya'da ağırlayacağımız bu 100 genç, festivaldeki tüm etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek, atölyelere katılabilecek ve ilham aldıkları yönetmenlerin yanı sıra, uluslararası alandan birçok sinemacıyla yüz yüze tanışabilme fırsatını yakalayacaklar. Biz buna 'Altın Portakal Sinema Okulu' adını verdik, böylece Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye imkânı sunmuş olacak."

İLK FİLMİYLE YARIŞAN YÖNETMENE ÖDÜL

Başkan Muhittin Böcek, ilk sinema filmiyle yarışan yönetmenlere de ödül verileceğini de açıkladı ve sözlerine şunları ekledi: "Bu yıl, ulusal yarışmalar ile birlikte, genç ve bağımsız sinemacılara olan maddi desteğimiz de geri dönüyor. Kısa ve belgeselci gençlere verilecek ödüllerin yanı sıra, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ilk sinema filmiyle yarışan bir yönetmene de 100 bin TL değerindeki Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nü yeniden festivale dâhil ediyoruz. Genç ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum'a desteğimizi de toplamda 450 bin TL para ödülüyle sürdürüyoruz."

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Altın Portakal Sinema Okulu'na başvurular, Türkiye'de radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim veya görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören tüm üniversitelilere açık ve ücretsiz olacak. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Sinema Okulu'na katılmak isteyen öğrencilerin, kısa özgeçmişleriyle birlikte hayallerini ve Altın Portakal Film Festivali'ne neden katılmak istediklerini anlattıkları bir mektubu, internet sitesindeki formu doldurarak paylaşmaları yeterli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.

FOTOĞRAFLI



