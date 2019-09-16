Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e Onur Ödülü

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri, Selma Güneri ile Ahmet Mekin'e verilecek.

Bu yıl 'Öze Dönüş' temasıyla 56'ncısı yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ödülleri, Türk sinemasının iki usta oyuncusu olan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verilecek.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, bu yıl festivalin programını 'Öze Dönüş' etrafında kurgularken, Onur Ödülleri'nin de temayı doğrulamasını istediklerini söyledi. Boyacıoğlu, "İlk ödülünü Antalya'dan alan ve festival tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olan Selma Güneri'ye ve Yeşilçam'ın en etkileyici jönlerinden biri olmanın yanı sıra, yarattığı performanslarıyla çok iyi bir karakter oyuncusuna dönüşen Ahmet Mekin'e bu yılın Onur Ödülleri'ni vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

İLK ÖDÜLÜ ALTIN PORTAKAL

Selma Güneri'nin oynadığı rollerde karakter yaratmadaki başarısını vurgulayan Boyacıoğlu, sanatçının ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Henüz 13 yaşındayken oynadığı Halit Refiğ filmi 'İstanbul'un Kızları' ile başlayan sinema kariyerinde 100'den fazla filmde başrolde oynayan, Yılmaz Güney ile rol aldığı 'Ben Öldükçe Yaşarım' ve Ediz Hun ile birlikte sinemamızın ikonik çiftlerinden birine dönüştükleri 'Son Kuşlar' filmlerindeki performanslarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan ve böylece festival tarihinin bu ödülü almış en genç oyuncusu da olan, 'Son Kuşlar'dan 'Mum Kokulu Kadınlar'a, sayısız ve unutulmaz filmde canlandırdığı kadın karakterlere getirdiği derinlikli yorum ile sinemamızın en özel yüzlerinden biri olan oyuncu Selma Güneri'ye 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü'nün verilmesine karar verilmiştir."

HEM JÖN, HEM KARAKTER OYUNCUSU

Ahmet Boyacıoğlu, festivalin bir diğer Onur Ödülü'nün sahibi olan oyuncu Ahmet Mekin için ise şunları söyledi: “1956'da, yakın arkadaşı Kenan Pars'ın ısrarıyla başladığı sinema hayatında Western’den müzikallere, bilimkurgudan fantastiğe, sayısız türde 200'e yakın filmde oynayan, Yeşilçam'ın en yakışıklı ve etkileyici jönlerinden biri olmayı da, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit Kıraç'ı, 'Düğün'ün 'Ferhat'ı, 'Yaralı Kurt'un 'İrfan'ı olmayı da başaran; 'Bir Adam Yaratmak', 'Bugünün Saraylısı' ve 'Kavanozdaki Adam' gibi kült televizyon dizilerindeki performanslarıyla da görsel belleğimizde unutulmaz izler bırakan Ahmet Mekin'e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü'nün verilmesine karar verilmiştir."

Ödüllerini 26 Ekim'de festivalin 'Açılış Töreni'nde alacak olan Selma Güneri ve Ahmet Mekin ayrıca festival kapsamında gerçekleşecek söyleşi programı 'Öğlen Sohbetleri'ne katılarak Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

26 EKİM'DE BAŞLIYOR

26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.