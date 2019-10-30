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Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en köklü film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en sıkı takipçileri arasında yer alan emekliler, galalardan sonra yapılan söyleşilerde, yönetmenlerle filmlerde görmek istedikleri sahneleri konuşuyor.

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en köklü film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en sıkı takipçileri arasında yer alan emekliler, galalardan sonra yapılan söyleşilerde, yönetmenlerle filmlerde görmek istedikleri sahneleri konuşuyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışma filmlerinin gösterimleriyle devam ediyor. Ulusal kategori filmlerinin gösterimlerinin ardından film ekipleri, Cam Piramit alanındaki söyleşi çadırında seyircilerin sorularını yanıtlıyor. Söyleşi çadırında yönetmen ve oyunculara en fazla soruyu soranlar ise emekliler oluyor. Film gösteriminin ardından adeta koşarak söyleşi çadırına giden emekliler, film hakkındaki yorumlarıyla gülümsemelere neden oluyor. Emekliler, daha çok görmek istedikleri sahneleri ve filmin nasıl bitirilmesi gerektiğine yönelik yorumlarda bulunuyor.

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