Altın Portakal’ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılacak filmler belli oldu

26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin iki yıl aradan sonra geri dönen ulusal yarışmalarında uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

50 filmin başvuru yaptığı ve Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 10 film seçildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmleri yarışacak.

Antalya’da dünya prömiyerleri

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerden 8’i (“Aşk, Büyü, vs.”, “Bilmemek”, “Bina”, “Bozkır”, “Ceviz Ağacı”, “Omar ve Biz”, “Soluk”, “Topal Şükran’ın Maceraları”) Türkiye’de ilk kez seyirci önüne çıkarken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.