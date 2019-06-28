Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsüne para cezası

İbrahim KÖRDEMİRCİ- Erdal KATIRANCI/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, polis ekiplerince durdurulan altın rengi lüks otomobilin Katarlı sürücüsüne, araçta yapılan değişikliği ilgili kuruluşa bildirmediği gerekesiyle 235 lira para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir yolu üzerinde denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde, hız sınırını aşan sürücüler ile şüpheli bulunan araçlar durduruldu. Arama yapılan araçlarda evrak kontrol edildi. Yaklaşık 40 sürücüye, başta hız ihlali nedeniyle para cezası uygulandı.

Denetim sırasında 06 MB 1771 plakalı altın rengi lüks otomobil de trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün, orijinali mavi olan aracın rengini daha sonra altın rengi olarak değiştirdiği belirlendi. Katarlı sürücünün, araçta yaptığı bu değişikliği tescili yapan kuruluşa bildirmediği saptandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 235 lira para cezası uygulandı.

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