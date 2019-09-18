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Altın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20’ncisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı."Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla 25-28 Eylül’de düzenlenecek 20.

Altın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20’ncisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.
"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla 25-28 Eylül’de düzenlenecek 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına 604 eser katıldı. Yarışmada Ahmet Fatih Sönmez "Hallaç" isimli eseriyle birinci olurken, Hakan Yaralı "Bin Yıllık Düğün" ile ikinci, Kayhan Güç "Güç" adlı eseriyle üçüncü oldu. Safranbolu Özel Ödülü’nü ise "Tarihin Aynası"nda adlı fotoğrafıyla Cemil Belder adı. Yarışmada 30 eser de sergilenmeye hak kazandı.

Altın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Altın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

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