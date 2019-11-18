Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

HIDIR DAŞTAN - Yakın zamanda Gümüşhane ili Merkez ilçesi Karamustafa Köyü’nde bulunan madenin atık barajı bağlantı borusunda meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan çevre felaketi ciddi sayıda insan ve hayvanı etkilemiş ancak malum medyada yeterli yer bulamamıştır. Benzer durumları Uşak Eşme’de, Kütahya’da, Kaz Dağlarında ve memleketin birçok yerinde gördük yaşadık ancak küresel sermayenin paralelinde hareket eden medyamız hipermetrop taklidi yapayı tercih etti. Aynı medya ilginçtir ki İstanbul Fatih’te siyanür ile intihar eden dört kardeşin cenazesini ve cenazeleri taşırken siyanürden korunan insanları da verdi nasıl olsa kıvama getirilmiş olan bu halkın siyanürün ne derece tehlikeli olduğuna kafa yormayacağını bildiğinden.

Şu an Gümüşhane ilçelerinden Şiran’ın Kırıntı köyü sınırlarında yeni bir maden faaliyeti başlamak üzere ancak yöre halkı bu sefer daha örgütlü ve çocuklarının geleceğini öyle kolay kolay teslim etmeyecek gibi görünüyor. Gerek Gümüşhane Dayanışma Platformu, gerekse Köy Derneği ve yanlışa muhalif Gümüşhane Milletvekilleriyle birlikte hareket ettikleri için büyük zarar görmeden süreci durdurabilecekler gibi görünüyor. Duyarlı vatansever Gümüşhaneli biliyor ki “toprağın üstü altıdan daha değerlidir, altına bakan üstündeki gerçek hazineyi göremez”.