Altın taşıyan kuyumcuları gasbeden 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta üç kuyumcunun bulunduğu otomobilin önünü kesip, araçtaki 13 kilogram altın, 36 bin 650 avro, 300 dolar ve 1500 lirayı çalan 5 zanlı yakalanıp tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde kuyumculuk yapan S.Ç, (54), A.A. (45) ve H.A. (27) Hakkari'ye altın götürmek için bir arabayla yola çıktı.

Kuyumcuların içinde bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki araçla önünü keserek durduran silahlı ve maskeli 5 şüpheli, 13 kilogram altın, 36 bin 650 avro, 300 dolar, bin 500 lira alıp kaçtı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, zanlıların olayda çalıntı plakalı araçlar kullandığını belirledi. Bunun üzerine 1214 aracı inceleyen ekipler, zanlıların kullandığı iki aracı ve kimliklerini belirledi.

- Üç ilde operasyon

Ekipler zanlılardan F.G. (27) ve C.B'yi (26) Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, S.B, (28) ve E.G'yi (19) ise Kocaeli'nde yakaladı, olayda kullanılan iki araç da bulundu.