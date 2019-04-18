"Altın ve yakut işlemeli halı"ya müşteri ararken yakalandılar

Bursa'da, yurt dışından getirdikleri altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halı ile çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın ve yakut işlemeli olduğu öne sürülen bir halının yurt dışından kaçak yollarla getirilerek Türkiye'de pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma, müşteri gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.

Ekipler, Bursa'da buluştukları zanlılar A.Y, K.M, E.K, T.Y, O.K. ve T.T'yi yakaladı. Eni 1,20 ve boyu 1,80 metre olan halıya ise el konuldu.

Ayrıca, A.Y'nin iş yerinde yapılan aramalarda iki gözyaşı şişesi, figürlü 3 mermer heykel, 3 toprak kap, metal yağdanlık, tarihi Rumca baskılı kitap, insan figürlü metal mezar taşı, iki tüfek, toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para ile 140 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

