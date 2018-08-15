 ALTIN YÜKSELDİ; TALEP YARI ÇEYREĞE

Haber-Kamera: Gül KABA - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarındaki artış nedeniyle düğün, nişan gibi özel günlerde tercih edilen çeyrek yerine tüketiciler gram altına yöneldi. Son iki hafta içinde altın bozdurmaya gelenler bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken kuyumcular, nakit sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Dolar kurundaki artışlar nedeniyle piyasada yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da yükseltti. 400 liraya geçen çeyrek altın, vatandaşları alternatif arayışına yönlendirdi. Birikimi olanlar ise kuyumcunun yolunu tutup altını bozdurdu. Çeyrek, yarım ve tam altın satışlarının düştüğünü ve bozdurmaların arttığını söyleyen kuyumcular, bozdurmalar fazla olduğu için TL sıkıntısı çektiklerini söyledi.

"GRAMAJ AZALTILIP, FİYATLAR DÜŞÜRÜLMEYE BAŞLANDI"

Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş, "Vatandaşlar altın alımından çok satışına yöneldi. Şu anda piyasada çok büyük altın satışı var. Altın bozdurulmasından dolayı TL sıkıntısı yaşıyoruz. Çeyrek altının fiyatının artması vatandaşları gram altına yönlendirdi. Yarı çeyrek ve gram altına talep arttı. Çeyrek, yarım ve tam altın alımları azaldı" dedi.

22 ayar 1 gram altına talebin arttığını belirten Yalçıntaş, "İnsanlar genelde altın almadığımızdan şikayetçi ama çok fazla bozdurmalar olduğu için çok büyük bir TL sıkıntısı var. Geçen hafta çeyrek altın 330 lira civarındaydı şimdi 400 liranın üzerinde, 22 ayar 1,25 gram iar çeyrek altın ise 205 liraydı 250 liraya çıktı. 0,62 santim yarı çeyrek ise 2 hafta önce 120 liraydı şimdi 155 liraya kadar yükseldi. Ayrıca 22 ayar 1 gram altın talepleri de arttı. Bu altın geçen hafta 195 liraydı, 230 liraya alıcı buluyor. İnsanlar genelde 1 gram 24 ayar altına yöneldi, şu anda 255 liradan satılıyor. Yarı çeyreğe de talep var o da 155 lira, iki hafta önce bu altın 120 liraya satılıyordu. Gramaj azaltılıp, fiyatlar düşürülmeye başlandı. Vatandaşlar 1 gram, 1 buçuk gram altınlara yöneldi" diye konuştu.