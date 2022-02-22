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Altın yumurtlayan balık Gümüşhane'de oltaya takıldı! Mersin balığı şaşkına çevirdi

22.02.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır Gümüşhane Harşit çayı üzerindeki Torul Barajında oltayla amatör balıkçılık yapan İsmet Arslan’ın oltasına bu kez nesli tehdit altındaki mersin balığı takıldı. 100 yıl yaşayabilen Mersin balığının boyunun 1 metre, ağırlığının da 6 kilogram olduğu belirtildi. Uzmanlar havyarının pahalı olmasından dolayı ‘altın yumurtlayan balık’ olarak da adlandırılan Mersin Balığının Gümüşhane bölgesine uyum sağlamasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Altın yumurtlayan balık Gümüşhane'de oltaya takıldı! Mersin balığı şaşkına çevirdi

Gümüşhane’de enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Baraj gölünde nesli tehdit altında olan koruma altındaki 100 yıl yaşayabilen Mersin Balığı oltalara takıldı. Daha önce de birkaç kez küçük mersin balığının oltasına takıldığını kaydeden balıkçı İsmet Arslan, “22 senedir balıkçıyım, önceden denizde avlanıyordum. Torul barajında 2010 yılından beri haftada 2-3 kez hobi amacıyla balık tutmaya gidiyorum. Daha önce 2-3 kez oltaya düşmüştü mersin balığı. Görünce tedirgin oldum ama sonradan araştırdım ve mersin balığı olduğunu öğrendim. Tuttuktan sonra avcılığı tamamen yasak balık olduğu ve çoğalmasını istediğim için tekrar suya bıraktım” dedi.

100 YAŞINA KADAR YAŞAYABİLİYOR

Kaynaklarda Mersin balığının dünyada 27, Türkiye'de ise bilinen 5 türünün bulunduğu, Türkiye'de sadece Karadeniz'de ve Karadeniz'e akan akarsularda görüldüğü belirtilirken, dinozorlar döneminden günümüze kadar kalabilen ender canlılardan birisi olan Mersin Balıklarının 200 milyon yıldır dünyada var olan bir canlı türü olduğu ve 100 yaşına kadar yaşayabildiği ifade ediliyor.

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Normalde Gümüşhane’de yetiştiği bilinmeyen Mersin Balığının önceki yıllarda bölgedeki baraj göllerindeki kafeslere yavru salımının yapıldığı ve oltalara takılan bu balıkların da kafeslerden kaçıp kendine yaşam alanı oluşturan balıklar olduğu değerlendiriliyor.
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'ALTIN YUMURTLAYAN BALIK'

Uzmanlar havyarının pahalı olmasından dolayı ‘altın yumurtlayan balık’ olarak da adlandırılan Mersin Balığının Gümüşhane bölgesine uyum sağlamasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek avcılığı yasak ve koruma altındaki Mersin Balıklarının avlanmaması konusunda vatandaşları uyardı.

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(İHA)

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Gümüşhane
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