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Altınalan'dan Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Mustafa Çalışkan: - "AA haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştiriyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, AA'nın haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalışkan, Altınalan'a teşekkür etti.

Hüseyin Altınalan da Çalışkan'a AA'nın tarihi ve misyonu hakkında bilgi vererek, haber dilindeki hassasiyetlerini vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hüseyin Altınalan'a ziyaret sonrasında "15 Temmuz Kıyam (Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti.

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aa Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan

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