Altınalan'dan Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, AA'nın haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalışkan, Altınalan'a teşekkür etti.
Hüseyin Altınalan da Çalışkan'a AA'nın tarihi ve misyonu hakkında bilgi vererek, haber dilindeki hassasiyetlerini vurguladı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hüseyin Altınalan'a ziyaret sonrasında "15 Temmuz Kıyam (Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı