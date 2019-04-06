Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Sultanlar Ligi için final oynayacak

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi normal sezonunu 3. olarak tamamlayan ve Play Off’a yükselen Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt SK Kadın Voleybol Takımı, Play Off serisinin son maçında Samsun BŞB Anakent’i 3-1 yenerek finale çıkmayı başardı.
Altınbaş Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi Yarı Final 2.Grubu’nda yer alan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, 3 Nisan’da başlayan Play Off müsabakalarının ilk maçında Büyükçekmece Voleybol Akademi’yi 3-1 ile geçti. Gruptaki 2.maçında PTT Kadın Voleybol takımına 3-0 mağlup olan Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan Play Off’un son maçında Samsun BŞB Anakent’i 3-1’lik skorla yendi.
Bu sonuçların ardından Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne yükselecek takımların belirleneceği final grubuna adını yazdırmayı başardı. 13- 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak grup maçlarının ardından Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takım belli olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum