Altındağ: Ankara Emniyet Müdürlüğü olaylara karışan 76 kişinin yakalandığını açıkladı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Salı akşamı yaşanan kavga sonucu yaralanan Emirhan Yalçın'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, Çarşamba akşamı Önder ve Battalgazi mahallelerinde Suriyelilerin evleri ve dükkanları hedef alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Altındağ ilçemizde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır" denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ayrıca yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti gibi diğer suçlardan kaydının bulunduğunu duyurdu.

https://twitter.com/EmniyetAnkara/status/1425755428886138884

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Salı akşamı bir parkta yaşanan kavgaya karıştıktan sonra gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A.'nın, savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık, ayrıca "Haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili" TCK 213. Maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AKP Sözcüsü Çelik: Suç bireyseldir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suç bireyseldir, suçlular adalet önünde hesap verecek" dedi.

Çelik, "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır" diye konuştu.

Altındağ'da neler yaşandı?

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Salı akşamı Suriyeli bir grup ve mahalleli arasındaki kavga çıkmıştı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Battalgazi Mahallesi'nde parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler, akraba olan yabancı uyruklu iki kişi ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda bu kişilerden biri, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Çarşamba akşamı kalabalık bir grubun düzenlediği yürüyüşün ardından iki mahallede yaşayan ve Suriyelilere ait olduğu ileri sürülen evler ve dükkanlar hedef alındı. İş yerlerinin camları kırıldı, eşyaları dışarı çıkarılıp ateşe verildi. Kimi araçlar devrildi.

Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Fundanur Öztürk, Altındağ

Battalgazi Mahallesi'nde zarar gören dükkanlarda temizlik yapılıyor

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde dün gece yaşanan olaylardan sonra Suriyeli mahalle sakinleri, bugün ev ve dükkanlarında hasar tespiti yaparak, zarar görmüş dükkanlarının temizliğini yapıyor.

Mahalleye girişler hala polis kontrolünde gerçekleşiyor.

Sokaklarda gruplar halinde konuşlanan çok sayıda polis ekibi, kepenkleri kırılarak zarar verilmiş dükkanlarını onaran Suriyelilerin bilgilerini alarak mahalledeki gerginliği engellemek üzere devriye geziyor.

Mahallede gerek Suriyelilere gerek Türklere ait çoğu dükkân hala kapalı. Sadece Suriyelilere ait zarar gören bazı market ve eczanelerin açık olduğu görülüyor.

Mahallede Suriyelilerin zarar gören dükkanlarını boşaltmasına yardımcı olan ve maddi manevi desteğe geldiğini söyleyen Türk esnaflar olmakla birlikte, Suriyelilerin mağduriyetini gösteren dükkanlarda çekim yapılmasını engellemek isteyen mahalleliler de mevcut.

Dün geceki olaylar sırasında evinden çıkıp dükkanına gelmesi gereken bir Suriyeli genç ise kendisini almaya gelen Türk arkadaşının yardımıyla kalabalığın arasından geçebildiğini ifade ediyor.

Mahallede çok sayıda camı kırılmış ev olduğu görülüyor.

Konuştuğumuz Suriyeliler, dükkanların zarar görmesi ve yağmalanması bir yana, çocukların, bulundukları evlere yapılan saldırılardan ötürü çok korktuklarını söylüyor.

Mahallede konuştuğumuz kişiler, olayların bir süre daha akşam saatlerinde gerçekleşecek şekilde devam etmesinden endişe duyduklarını söylüyor.

