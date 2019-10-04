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Altındağ Belediyesinden "Kale çocukları"na eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi'nde yaşayan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için kişisel gelişim eğitimleri veriyor - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: - "Çocuklarımızın kişisel becerilerinin geliştirilmesi, İngilizce dil eğitimi, spor dallarında hangilerine daha yatkınlarsa bu alanda geliştirilmeleri ve daha sonra da ilerlemelerini sağlayacak birtakım aktiviteler yapıyoruz"

ÖMER OLCAY - Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi'nde yaşayan çocuklar için "Kale'nin Altın Çocukları" projesi başlattı. Bu kapsamda, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması, boş vakitlerini değerlendirmesi için kişisel gelişim eğitim veriliyor.

Gültepe Gençlik ve Kadın Eğitim Merkezi'nde, 6-10 ve 11-14 yaş grubu arasındaki dezavantajlı 40 çocuk, kaleyi gezmeye gelen turistlere rehberlik etmeleri için İngilizce konuşma, müzik, el sanatları ve arkadaşlarıyla duygularını ifade edebilmelerine yönelik eğitime alındı.

Ayrıca Kale'den dışarıya çıkmamış çocuklara, Ankara'nın tarihi ve turistik yerleri de gezdirilerek, yaşadıkları il tanıtılıyor.

AA muhabirine, kurs kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Kalesi'nin, kentin en eski yerleşim bölgesinde yer aldığını belirterek, bölgenin tarihini ve kültürünü ön plana çıkarmak için yakın zamanda yapacakları dönüşümü sadece fiziksel olarak ele almadıklarını, sosyal olarak da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ankara Kalesi'nde yaşayan çocuklara yönelik, "Kalenin Altın Çocukları" projesiyle kişisel gelişim eğitimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Balcı, "40 çocuk tespit ettik. Çocuklarımızın kişisel becerilerinin geliştirilmesi, İngilizce dil eğitimi, spor dallarında hangi alanlara yatkınlarsa kendilerini geliştirilmeleri ve daha sonra da ilerlemelerini sağlayacak birtakım aktiviteler yapıyoruz. Yüzme ve piknik etkinlikleri de düzenliyoruz." diye konuştu.

- "Aileler de bunlardan mutlular"

Dezavantajlı çocukların sokaklarda kötü alışkanlık edinmemeleri için çalışmanın kapsamını genişleteceklerini aktaran Balcı, Ankara Kalesi'ni gezmeye gelen turistlere nasıl ev sahipliği yapacakları yönünde çocukları temel eğitimlere tabi tuttuklarını kaydetti.

Balcı, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın kendilerini farklı alanlarda ifade edebilecekleri spor, sanat ve kültür ile gelişimlerine imkan sağlayacak branşlarda onlara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bugün Ankara Kalesi'ne gelirken burada yaşayan çocuklar önümüzü kesti. 'Biz de projeye dahil olmak istiyoruz' dediler. Bu da bizim için mutluluk vericidir. Ne kadar fazla çocuk projeye dahil olursa biz de belediye olarak gelişimlerine o kadar fazla katkı sunacağız. Aileler de bunlardan mutlular."

Balcı, bu arada Ankara Kalesi'nin gezmeye gelen iki Danirmakalı turiste, bölgenin tarihçesini İngilizce anlatarak, onlara hediye takdim etti.

- "Arkadaşlarımıza güzel davranmayı öğrendik"

Ankara Kalesi'nde yaşayan kursun başarılı öğrencilerinden 13 yaşındaki Çınar Turan, kursa başlamadan önce darbuka çaldığını belirterek, kurs ile yapılan etkinliklerle daha eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Çınar, kursta aldığı İngilizce eğitim ile Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen turistlere yardımcı olduğunu belirterek, "Kursta hayatım değişti. Sokakta gezeceğimize orada yararlı bir şeyler öğreniyorum. Ailem de gitmemi istiyor. Kursta arkadaşlarımıza güzel davranmayı öğrendik." dedi.

- "Arkadaşlarım da kurslara gelerek mutlu olsunlar"

Kursiyerlerden 14 yaşındaki Sezai Çiçek ise kursta hocaları eşliğinde darbuka çaldığını ifade ederek, İngilizceyi kursa gitmeyen arkadaşlarına öğrettiklerini aktardı.

Kurs ile hayatında değişim yaşadığını dile getiren Çiçek, "Kurslara gitmeden önce ayakkabı boyuyor ve darbuka çalıyordum. Kurslara gitmekten çok mutluyum. Arkadaşlarım da kurslara gelerek, mutlu olsunlar istiyorum. Büyüyünce ya polis ya da ses sanatçısı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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