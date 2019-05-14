Altındağ çiçek açtı

Parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlatan Altındağ Belediyesi, ilçeyi rengârenk çiçeklerle donattı.

Baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki parklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlatan Altındağ Belediyesi, parklara ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapıyor. Ekipler, parkların daha kullanışlı ve daha ferah olması için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklar Altındağlılar için hem serinleme hem de sosyalleşme alanına dönüşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın parklarda huzur içinde vakit geçirebilmeleri için yeşil alanlarımızı elden geçirerek bakım ve onarımlarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kamelyalar yenilendi

Bitki ve peyzaj bakımlarına da büyük özen gösterdiklerini belirten Başkan Balcı “Parklarımızın genelinde yabani ot temizliği gerçekleştirdik. Rengârenk mevsimlik çiçekler ile çiçek partellerinin yenilenmesi gibi çalışmalarla parklarımızdaki bitki ve ağaç gruplarında iyileşme sağladık. Ayrıca parklarımızda bulunan bank ve kamelya gibi donatı elemanlarını yeniledik, gereken onarımları yaptık” dedi. Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunun altını çizdi.

“Vatandaşlarımız çok memnun”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ’daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösterdiklerini, eski parkların revizyonuna da çok önem verdiklerini belirtti. İlçedeki parklarda yenilemeler yaptıklarını ifade eden Başkan Asım Balcı, "Revizyondan sonra parklarımız büyük bir değişime uğradı. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımız da çok memnun. Kullanım alanı genişleyen bu parklardan şimdi daha çok insan yararlanıyor. Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz... Çünkü biz onların geleceği için çalışıyoruz.” dedi.