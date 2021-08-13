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Altındağ'daki olaylar! Taşlarla yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim gündem oldu

13.08.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Altındağ'daki olaylar sırasında atılan taşlarla yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim'i ve ailesinin hikayesi gündem oldu.

Altındağ'daki olaylar! Taşlarla yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim gündem oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriye uyruklularla mahalleli bir grup arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Çıkan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybederken sonrasında Altındağ sokakları karıştı.

FOTOĞRAF KARESİ GÜNDEM OLDU

İlçede Suriyelilerin evleri, dükkanları ve arabaları büyük zarar gördü. Ankara Emniyeti olaylarda 76 kişinin gözaltına alındığını duyururken, sosyal medyadaki bir görüntü çok konuşuldu.

Olaylar sırasında atılan taşlarla başından yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim'in fotoğrafı gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafı Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıyan gazeteci Nedim Şener "Emirhan’ı, 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü?" başlıklı bugünkü yazısında oluşan provokatif ortama dikkat çekti.

Şener, olaylarda hiç suçu olmayan insanların mağdur olduğunu belirterek atılan taşlardan yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim'i ve ailesinin hayatına yazısında yer verdi.

4 KARDEŞ, İŞSİZ BABA

İbrahim'in 3 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşadığını belirten Şener babanın işsiz olduğunu ve Kızılay yardımlarıyla ailenin geçinebildiğini yazdı.

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ARAÇ İÇİNDE YARALANMIŞ

Olay günü saldırılardan kaçmaya çalışan ailenin bulunduğu araca taşların isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki İbrahim'in yaralandığı öğrenildi.


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Ankara
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