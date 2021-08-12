Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetmişti. Devam eden gerginlikte mahalle sakinleri, yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar vermişti.

"PARKTA ANİDEN TARTIŞMAYA BAŞLADIK"

Çıkan kavgada Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yahya Abdo'nun (26) ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 76 KİŞİ YAKALANDI

Olaylara ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır.” açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışıldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.

Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz."

Kaynak: İHA-DHA



