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Altındağ olayları: 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

19.08.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 11 Ağustos'ta Emirhan Yalçın isimli gencin iki Suriyeli tarafından öldürülmesinin ardından ilçede başlayan olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Altındağ olayları: 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 11 Ağustos'ta Emirhan Yalçın isimli gencin iki Suriyeli tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Savcılık, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında çevredeki ev ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ve Ahmed Muhammed Abdo (16) ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay gecesi bıçaklanan Ali Yasin Güler'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ne olmuştu?

Ankara'da göçmen nüfusu oldukça yüksek mahallelerden olan Altındağ Battalgazi'de 11 Ağustos akşamı iki genç grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavga sonucunda iki Türk gencin Suriyeliler tarafından yaralandığı haberinin ardından Battalgazi'de toplanan yüzlerce kişi, mahallede Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin camlarını kırdı, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe verdi.

Emirhan Yalçın adlı genç hastanede hayatını kaybederken, bir sonraki akşam da yüzlerce kişi Suriyelilere ait dükkân ve evlere saldırdı, çok sayıda mesken ve iş yeri zarar gördü.

Mahalledeki Türk ve Suriyeli esnafa ait tüm iş yerleri tedbir amaçlı kapatıldı.

Suriyelilere ait çok sayıda mesken ve iş yeri zarar gördü.

https://www.youtube.com/watch?v=zEXUQOkSPTs

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Altındağ'daki olaylara karıştığı tespit edilen 148 kişi yakalandı.

BBC Türkçe'nin mahalledeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ne giriş çıkışlar hala polis kontrolünde gerçekleşiyor.

Ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli esnaf, polis eşliğinde onarım ve tadilat işlerini hallediyor.

Akşam saat 18.00'dan sonra mahalleye girişlerde ikametgâh kontrolü yapıldığı belirtiliyor.

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