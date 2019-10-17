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Altındağ tek yürek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Meclisi’ndeki; AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyeleri bir araya gelerek, "Ordumuzun ve kahraman askerlerimizin daima yanındayız" mesajı verdi.Altındağ Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmaya devam ediyor.

Altındağ Belediye Meclisi’ndeki; AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyeleri bir araya gelerek, "Ordumuzun ve kahraman askerlerimizin daima yanındayız" mesajı verdi.
Altındağ Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmaya devam ediyor. "Gün birlik olma günü" diyen toplanan Altındağ Belediye Meclisi’nde, tüm siyasi parti grupları birleşerek, ordumuzun yanında olduğunu gösterdi. Altındağ Belediye Meclisi "bir" oldu, "birlik" oldu. Mecliste grubu olan AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyeleri bir araya gelerek, "Ordumuzun ve kahraman askerlerimizin daima yanındayız" mesajı verdi.
"Meclisimiz örnek oldu"
Belediye Meclisi’ndeki tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, birlikte hareket etmelerinin Altındağ’a olduğu kadar, milletimize ve ülkemize büyük güç kattığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Birlikten kuvvet doğar... Milletçe birlik ve beraber olmamızın çok hayati önem taşıdığı günlerden geçiyoruz. Gün, birlik olma, el ele verme, her tür tartışmayı rafa kaldırıp aynı bayrak altında ve aynı duanın etrafında birleşme günü..." dedi. Başkan Balcı "Vatan söz konusu olduğunda siyaset rafa kalkar, aynı bayrak altında birleşilir. Meclis üyesi arkadaşlarımız da bunu gösterdi. Meclisimizde örnek bir tavır sergilendi. 3 siyasi partiden, meclis üyesi arkadaşlarım el ele vererek, birlik mesajı verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, askerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.
Siteler’de de bayrak dağıtıldı
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulus Meydanı’ndan başlattığı bayrak kampanyasını Siteler’de de devam ettirdi. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da katıldığı program dualarla başladı. Okunan Kur’an tilavetinin ardından Başkan Asım Balcı, Siteler’deki esnafa Türk bayrağı dağıttı. Balcı’nın öperek teslim ettiği bayrakları alan esnaf, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirdi.

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek

Altındağ tek yürek
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