"Altındağ'a en az 70 proje"

Tarih ve kültürü ön plana çıkaracak özel çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi, ticareti canlandırmayı hedeflediklerini aktaran Balcı, "Bugüne kadar iyi hizmetler yapıldı. Bu hizmetleri daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince yeni dönemde ilçe sınırları içerisinde 3 millet bahçesi yapılmasının planlandığını bildiren Balcı, Altındağ'ı toplam 5,5 milyon metrekareyi bulan yeşil alanla Ankara'nın en yeşil ilçesi yapmayı planladıklarını anlattı.

Balcı, ilçede her yaş grubunun değişik aktiviteler yapabileceği alanlar oluşturacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ilçe belediyesi olarak 1 milyon 800 bin metrekarelik bir yeşil alan planlaması yaptık. Yerlerini de tespit ettik. Altındağlılar o alanlara gelecekler, dinlenecekler, piknik yapacaklar, çocuk oyun alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, parkurlarla ve birtakım aktivitelerle keyfili vakit geçirecekler. Yaşlılarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın çok güzel vakit geçirecekleri alanlar yapacağız. Mahalle ve sokak aralarında bulduğumuz boş alanları yeşille donatarak, gençlerimizin basketbol ve futbol gibi aktiviteler yapabilmeleri için fiziki altyapıyı oluşturacağız."

- Mahallelerde ücretsiz oyun evi

Alışveriş merkezlerindeki oyun evlerini mahallelere taşıyacaklarını, çocukların sokaklarındaki kapalı oyun evlerinde hiçbir ücret ödemeden vakit geçirmelerini sağlayacaklarını, engellilere yönelik hizmetlerin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Balcı, engellilerin sosyalleşmesi için modern engelli erişim merkezleri kuracaklarını ifade etti.