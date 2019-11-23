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Altındağ'da 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

    ALTINDAĞ Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidanını toprakla buluştu.

ALTINDAĞ Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidanını toprakla buluştu. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fidan dikim törenine; TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Altındağ’daki okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 100 bin metrekarelik alan çocukların neşeli sesleriyle çınladı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı fidan dikim etkinliğinde, öğretmenlerce oluşturulan ormandan elde edilen meyveler Altındağ'daki öğrencilere dağıtılacak.

ANKARA’YA NEFES, ÇOCUKLARA MEYVE

Fidan dikim töreni öncesi kısa bir konuşma yapan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara milletvekili Orhan Yeğin, "Altındağ Belediye Başkanımız canla başla çalışıyor. Söz verdiği gibi, tüm projeleri bir bir hayata geçiriyor. Allah razı olsun." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise,"Biz de Altındağ Belediyesi olarak, bu anlamlı günde, öğretmenlerimiz için ne yapsak diye düşündük? Ne yapsak az, biliyoruz, ancak yine de hem öğretmenlerimize, hem eğitim camiamıza, hem de geleceğe değer katacak bir hediye vermek istedik. Bu anlamlı günü, daha da anlamlı kılmayı amaçladık. Bu nedenle, bugün buradayız. Bugün burada, Altındağ’da görev yapan her bir öğretmenimiz için bir fidanı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz bu fidanların, öğretmenlerimizin yolunu aydınlattığı genç nesiller gibi, geleceğe nefes olacağına, can olacağına, hayat olacağına inanıyorum. Nasıl ki, ülkemizin doğusundan batısına dek her noktasına eğitimin ışığını taşıyan öğretmenler, geleceğimizi bilgiyle aydınlatıyor, yarınlarımıza nefes oluyor, bu fidanların da büyüyüp ağaç olunca, yarınlarımıza nefes olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. Başkan Balcı bir kez daha tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

'ARTIK BİZİM DE BİR DİKİLİ AĞACIMIZ VAR.'

Fidan dikim etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altındağ Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Emine Serap Arısüt, "Bu güzel günde bizleri düşünen, bizim için bu alanı ayıran, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımla beraber bugün buradayız. Fidanlarımızı diktik. Artık bizim de bir dikili ağacımız var. Geleceğe önemli bir katkıda bulunduk. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yılmaz Odacı ise, "31 yıllık öğretmenim. Bu etkinliğe katılmaktan çok mutlu oldum. Erik fidanı diktim. Düşünen, emek veren herkesten Allah razı olsun. Ağaçlar büyüyüp meyve vermeye başlayınca da görürüz inşallah" dedi.

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