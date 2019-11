Altındağ'da 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidan dikildi

ALTINDAĞ Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidanını toprakla buluştu. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise,"Biz de Altındağ Belediyesi olarak, bu anlamlı günde, öğretmenlerimiz için ne yapsak diye düşündük? Ne yapsak az, biliyoruz, ancak yine de hem öğretmenlerimize, hem eğitim camiamıza, hem de geleceğe değer katacak bir hediye vermek istedik. Bu anlamlı günü, daha da anlamlı kılmayı amaçladık. Bu nedenle, bugün buradayız. Bugün burada, Altındağ’da görev yapan her bir öğretmenimiz için bir fidanı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz bu fidanların, öğretmenlerimizin yolunu aydınlattığı genç nesiller gibi, geleceğe nefes olacağına, can olacağına, hayat olacağına inanıyorum. Nasıl ki, ülkemizin doğusundan batısına dek her noktasına eğitimin ışığını taşıyan öğretmenler, geleceğimizi bilgiyle aydınlatıyor, yarınlarımıza nefes oluyor, bu fidanların da büyüyüp ağaç olunca, yarınlarımıza nefes olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. Başkan Balcı bir kez daha tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

'ARTIK BİZİM DE BİR DİKİLİ AĞACIMIZ VAR.'