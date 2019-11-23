Altındağ'da 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidan dikildi

ALTINDAĞ Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidanını toprakla buluştu. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fidan dikim törenine; TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Altındağ’daki okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 100 bin metrekarelik alan çocukların neşeli sesleriyle çınladı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı fidan dikim etkinliğinde, öğretmenlerce oluşturulan ormandan elde edilen meyveler Altındağ'daki öğrencilere dağıtılacak.

ANKARA’YA NEFES, ÇOCUKLARA MEYVE

Fidan dikim töreni öncesi kısa bir konuşma yapan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara milletvekili Orhan Yeğin, "Altındağ Belediye Başkanımız canla başla çalışıyor. Söz verdiği gibi, tüm projeleri bir bir hayata geçiriyor. Allah razı olsun." dedi.