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Altındağ'da 5 yeni Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal: "Bu tesisler sayesinde olay yerine ulaşımımız çok daha hızlı oluyor"

Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan 5 yeni Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, 12 adet 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapma sözünden 5'ini yerine getirdiklerini, ilerleyen dönemde diğer tesislerin de açılışını yapacaklarını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da AK Parti'li belediyelerin sağlık alanında önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Altındağ Belediyesinin yaptığı 5 yeni sağlık tesisinin Başkentlilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

- "Türkiye çapında istasyon başına ortalama 45 bin kişi düşüyor"

Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yeni 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açılışının Türkiye açısından bir ilk olduğuna işaret ederek, "Bu tesislerde acil tıp teknisyeni, hekim ve şoförler çalışıyor. Vatandaşımız 112'yi aradığında bu tesisler sayesinde olay yerine ulaşımımız çok daha hızlı oluyor." dedi.

Ünal, bu tesislerin sağlık açısından kritik önemde olduğuna işaret ederek, "Hepimiz acil sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu hizmetlerimiz rutin bir hizmet değil, zor zamanların kritik hizmetleridir. Bugüne kadar Altındağ ilçesinde bir istasyon başına 50 bin kişi düşüyordu, bugünkü açılışların ardından bu rakam 37 binlere kadar geriledi." şeklinde konuştu.

Ankara'da 168 adet 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu olduğu bilgisini veren Ünal, "Türkiye çapında istasyon başına ortalama 45 bin kişi düşüyor. Altındağ bu rakamı daha da aşağılara çekti. Bununla da çok mutluyuz çünkü vakalara daha hızlı müdahale edeceğiz, mesafemiz daha yakın olacak." ifadelerini kullandı.

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Altındağ Belediyesi Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal

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