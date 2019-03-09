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Altındağ’da AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi’ndeki AK Parti Altındağ Seçim İrtibat Bürosuna sabah saatlerinde taşlı saldırı yapıldı.Sabah saat 07.00 sıralarında bir kişi elinde taşlarla seçim bürosu önünde bulunan 3 aracın camlarını kırdı bir tanesinin üzerine kesici bir aletle yazı yazdı.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi’ndeki AK Parti Altındağ Seçim İrtibat Bürosuna sabah saatlerinde taşlı saldırı yapıldı.
Sabah saat 07.00 sıralarında bir kişi elinde taşlarla seçim bürosu önünde bulunan 3 aracın camlarını kırdı bir tanesinin üzerine kesici bir aletle yazı yazdı. Bununla da yetinmeyen saldırgan seçim bürosunun yan tarafında bulunan dükkanın camlarına zarar verdi. Parti bayraklarını yırtarak hakaretler eden şahıs vatandaşların da müdahalesiyle polis tarafından yakalandı.
Bir görgü tanığı "Saldırgan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler yağdırarak araçları kullanılamaz duruma getirdi. Polis ekipleri gelene kadar saldırgana kendi imkanlarımızla müdahale ettik ve polis ekipleri gelerek saldırganı etkisiz hale getirdi" dedi.
Altındağ Adayı Doç Dr. Asım Balcı olay mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı "Bu gibi çirkin saldırılar bizleri yıldırmayacak, provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz. Biz projelerimizi halka anlatmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırıları kınadığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Saldırı sonrası bölgeye gelen TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, bu tür saldırıları kınadıklarını söyledi.
Yakalanan zanlı sorgulanmak üzere Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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