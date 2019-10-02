Altındağ'da dönüşüm başlıyor

"İkinci etap olarak, bizim 'Hergelen Meydanı' dediğimiz, eski Opera Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi esnaflarımızla konuşarak, tarihi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece o bölgede daha çok insanın gelmesini sağlayacak bir çalışma içerisinde olacağız."

Kentsel dönüşüm çalışmalarının esnafla istişare edilerek yürütüleceğini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

Balcı, "Proje ile ilçedeki tarihi ve kültürel dokuyu ön plana çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, tescilli binaları ortaya çıkaracağız, metruk binaları da yıkacağız." diye konuştu.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, ilçede 4 etaptan oluşan bir dönüşümü başlatıyoruz." diyen Balcı, projenin ilk etabının Ankara Kalesi çevresini kapsadığını bildirdi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde tarihi ve kültürel dokuyu ön plana çıkarmak için yeni bir proje hayata geçireceklerini söyledi.

ÖMER OLCAY - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, ilçede 4 etaptan oluşan bir dönüşümü başlatıyoruz." dedi.

- Belediye binası meydana dönüştürülecek

Projenin üçüncü etabının, Ulus'taki Anafartalar Caddesi'nin alt kısmında bulunan ve "Yahudi Mahallesi" olarak da bilinen bölgede uygulanacağını belirten Balcı, dördüncü etabın ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsadığını ifade etti.

Balcı, belediye binasının da yenileneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Altındağ Belediye binamız yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsamaktadır. Belediye binamız yıkılarak, altı otopark, üstü meydan olarak hizmete sunulacak. Çünkü bu bölgeye gelenlerin en büyük ihtiyacı otoparktır. Daha sonra orayı bir meydana dönüştüreceğiz. Belediye binamızın yeri konusunda bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlandığında vatandaşlarımıza yeni belediye binamızın duyurusunu yapacağız."

- Semt pazarlarına servis

İlçe genelindeki semt pazarlarına ulaşımda vatandaşların yaşadığı zorlukları gidermek için servis hizmeti başlattıklarını aktaran Balcı, birbirinden uzak veya yokuş olan pazar yerlerine yaşlıların ve engellilerin ulaşmada zorluklar yaşadığına dikkati çekti.