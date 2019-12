Altındağ’da “Engel” yok

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ’daki engelli bireyleri unutmadı.

Sabah saatlerinden itibaren, Altındağ’daki engelli bireylerle çeşitli etkinliklerde bir araya gelen Başkan Balcı, gönülleri fethetti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Altındağ’daki engeli vatandaşlar unutulmadı. Gün boyu engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcı Altındağ’da engel olmadığını gözler önüne serdi. İlk olarak 11 engelli vatandaş ve aileleriyle, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde kahvaltıda buluşan Başkan Asım Balcı, daha sonra Örnek Mahallesi’nde bulunan, Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Engelsiz bir hayat için beceriler kazandırılan okulda, eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Balcı’ya, öğrenciler yakın ilgi gösterdi. Öğrencilerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Başkan Balcı, onlarla birlikte şarkılar söyleyip, bol bol fotoğraf çektirdi.

“Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer”

Daha sonra Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Balcı, burada Hamamönü El Ürünleri Satış Pazarı’nda satış yapan 17 yaşındaki down sendromlu Rümeysa ve geçtiğimiz aylarda gelin olma hayali Altındağ Belediyesi tarafından gerçeğe dönüştürülen 28 yaşındaki down sendromlu Zeliha Berberoğlu ile bir araya geldi.

24 mahallemizde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimizde, engelli kadınlarımızın da katılabileceği kurslar açıyor, engelli kadınların ve genç kızların edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürmeleri için kendilerine destek olduklarını ifade eden Balcı, “Meslek edinme ve hobi kurslarına katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulan engelli bireylerimiz, böylece sosyal hayatta aktif olarak yer alıyor, hayatlarında yepyeni bir sayfa açabiliyor. Hamamönü’nde bulunan El Ürünleri Satış Pazarı’nda satış yapan 17 yaşındaki down sendromlu kızımız Rümeysa buna en güzel örnek Takı tasarımı kursuna katılan ve kendi yaptığı takıları Hamamönü’nde satan Rümeysa, eğitiminde kat ettiği mesafe ve yakaladığı sosyal başarı ile artık herkesin takdirini kazanmış, biri Zeliha ise gelin olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz down sendomlu bir kızımız Geçtiğimiz aylarda kendisine, kurslara katıldığı merkezin bahçesinde bir düğün töreni yaptık ve gelinlik giymesini sağladık. Çok mutlu oldu. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer” dedi.