Altındağ'da Mehmetçik için 'dua' gecesi

ANKARA'da, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için 'Mehmetçiğe dua' gecesi düzenlendi. Altındağ Belediyesi'nce Suriye'nin kuzeyindeki 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Mehmetçiğe dua' programına, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur-an'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Suriye'de mücadelede bulunan askerlere muvaffakiyetler dileyerek, "Şehit olan Mehmetçiklerimize sivillerimizin mekanlarını cennet eylesin. Hepimiz duygu yüklüyüz. Mehmetçiğimiz, Altındağ senin yanında, Başkent arkanda, Türkiye yanında. Atalarından aldığın kan seni zaferlere koşturacaktır. Anadolu'nun çocukları sınırlar ötesinde seferde. Ülkemizde oynanan oyunları bozmak için seferde" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Davetlilerden görüntü

- Mehteran takımının gösterisi

- Kur-an'ı Kerim Tilaveti

- Genel ve detay,

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA, DHA

