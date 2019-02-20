Altındağ'da toplu açılış töreni

Altındağ'ın, Ankara'nın en kadim ve en köklü semtlerine ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Ankaramızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları burada, Altındağ'da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, hikmetli sözleri ve geriye bıraktığı eserleriyle Ankara'ya İslam mührünü vuran tüm hak aşıklarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim bize o güzel insanların miraslarına sahip çıkmayı nasip eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Şiirleri İslam öncesi dönemde Kabe'nin duvarlarına asılan 7 şairden biri olan İmru'l Kays'ın mezarının da Altındağ'da olduğunu aktaran Erdoğan, "Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi zaten şehrin sembollerindendir. Altındağ, sadece tarihin ve kültürün değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmasıyla aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ, tüm renkleri ve tüm güzellikleriyle Ankara'nın bağrındaki Anadolu'dur." diye konuştu.

Altındağ'ın, kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle vesayet karşısında demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millete hizmete koyulduğumuzdan beri Altındağ'ı, Altındağ'ın cesur, gayretli ve fedakar insanlarını hep yanımızda bulduk. Bizi yalnız koymadınız. Şu ana girdiğimiz 14 seçimin tamamında, siz Altındağlı kardeşlerimizin çok güçlü desteğini aldık. Partimizi kurup ülkemiz için hizmet yolculuğuna başladığımızda Altındağ yüzde 50 ile 'Adalet ve Kalkınma' dedi. Vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerimize abandığı 2004'te Altındağ, 64,5 ile 'Demokrasi' dedi. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ, yüzde 57,3 ile 'Milli irade' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 30 Mart 2014'te Altındağ bu defa yüzde 64 ile yine hizmet siyasetini, eser siyasetini seçti. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, yüzde 65,5 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.16 Nisan halk oylamasında Altındağ, yüzde 63,3 ile 'Kalıcı istikrar, büyük ve güçlü Türkiye' dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranıyla sahip çıktı. Yüzde 66 ile şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz."