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Altındağ’ın Cumhur İttifakı adayından altın projeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda yapacağı projeleri açıkladı.Ankara’nın büyük ilçelerinden biri olan Altındağ’da 31 Mart seçimleri öncesi Cumhur İttifakı adayı Asım Balcı projelerini anlattı.

Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda yapacağı projeleri açıkladı.

Ankara’nın büyük ilçelerinden biri olan Altındağ’da 31 Mart seçimleri öncesi Cumhur İttifakı adayı Asım Balcı projelerini anlattı. Ankara’nın kalbinin Altındağ olduğunu belirten Balcı, seçilmesi durumunda yapacağı 70 projeyi 7 başlık altında aktardı. Projelerini, "Altındağ’ın Altın Çağı" adı altında 7 başlıkta toplayan Balcı, "Altındağ’ın yeşil çağı, Altındağ’ın eğitim çağı, Altındağ’ın kültür çağı, Altındağ’ın sosyal çağı, Altındağ’ın aile çağı, Altındağ’ın gençlik ve spor çağı ve Altındağ’ın dijital çağı" başlıklı projelerle daha çok yeşil ve daha çok sosyal, spor aktiviteli, dijital bir çağ olacağını belirtti.

Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve ilçe başkanları katıldı.

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